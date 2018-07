Een beetje meer waardering voor Diede de Groot

Afgelopen november sprak ik uitgebreid met Diede de Groot. Toen de één na beste rolstoeltennisster van de wereld, inmiddels de beste. Ze vertelde over haar Wimbledon-winst van vorig jaar en de lichte teleurstelling van het galadiner na afloop, waar de rolstoelers ver weg zaten van de ‘lopers’, zoals ze die noemen. Graag had ze Garbine Muguruza en Roger Federer de hand geschud. Graag was ze ook even apart genoemd door de ceremoniemeester van dienst, in plaats van in een snel opgelezen rijtje met alle andere rolstolkampioenen.