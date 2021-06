Een jaarsalaris in een uur voor Pattinama-Kerkhove: ‘Proberen te investeren in carrière’

Als Lesley Pattinama-Kerkhove voor het geld zou tennissen, was ze vermoedelijk al gestopt. Het is haar passie, rijk werd ze er (nog) niet van. Gisteren won ze op Wimbledon voor het eerst een partij op een grand slam én ruim 87 duizend euro.

Door Rik Spekenbrink

Pattinama-Kerkhove versloeg tweevoudig grand slam-winnares Svetlana Koeznetsova. De partij tegen de Russin duurde 66 minuten. Omgerekend sloeg de Zeeuwse ruim 1323 euro per minuut bij elkaar. Dergelijk prijzengeld verdiende ze nog niet eerder. Op 29-jarige leeftijd staan haar totale verdiensten op, omgerekend, 630 duizend euro. Daar kwam gisteren dus in één klap 87 duizend euro bij.

,,Met dat prijzengeld ben ik niet heel erg bezig”, zei Pattinama-Kerkhove. ,,Zeker niet tijdens een partij. Maar het is natuurlijk heel fijn. Ik hoop het terug in mijn carrière te investeren. Het is bijvoorbeeld niet altijd gemakkelijk om een coach te vinden, iemand die fulltime mee kan reizen.”

Quote Vanaf de eerste game had ik een plan, dat was de sleutel Lesley Pattinama-Kerkhove

Haar loopbaan is het levende bewijs dat de aanhouder wint, zegt ze zelf. Ze speelt doorgaans partijen op futures en in kwalificatietoernooien van de WTA Tour. Buiten het zicht van het grote publiek. Een échte doorbraak bleef vooralsnog uit, maar Pattinama-Kerkhove is een liefhebber. Die elke maand en ieder jaar probeert ietsje beter te worden.

Voor de derde keer wist ze zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi van een grand slam. En nu wist ze de eerste horde wel te nemen. ,,Ik was heel erg gebrand om het beter te doen dan twee jaar geleden”, doelt ze op haar debuut in Londen. ,,Het voelde ook wat beter, vooraf, ik was er echt klaar voor. Het voelt als waardering voor al die jaren hard werken dat het is gelukt om te winnen. Dit is de mooiste zege uit mijn carrière.”

Lol maken

Gras is haar favoriete ondergrond. Ze voelt de ballen goed aan en maakt vaak de juiste keuze. Met afgemeten aanvallend spel won ze betrekkelijk eenvoudig van de ervaren Koeznetsova. ,,Vanaf de eerste game had ik een plan. Proberen de baan te openen in de rally, en op belangrijke momenten haar forehand opzoeken. Dat was de sleutel. Koeznetsova is een goede speler met een mooie historie, maar op gras kan alles gebeuren.”

Sinds anderhalf jaar traint Pattinama-Kerkhove vooral onder de vlag van de tennisbond. Ze heeft er alle benodigde hulp gekregen, vertelt ze. Daar komt ze deze week ook uit in het dubbelspel, met Kiki Bertens, die haar laatste Wimbledon speelt.. ,,Mooi om met haar nog een keer de baan te mogen delen”, zegt Pattinama-Kerkhove. ,,We gaan lol maken met zijn tweeën.”