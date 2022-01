‘Eens maar nooit weer’ bleek te voorbarig: ook dit jaar een leeg Ahoy tijdens ABN tennistoernooi

Door Rik Spekenbrink

Eens maar nooit weer. Dat zei toernooidirecteur Richard Krajicek vorig jaar over de editie van het ABN Amro-tennistoernooi in een leeg Ahoy. Maar ook volgende maand blijven de tribunes in Rotterdam leeg, zo werd vorige week bekend. Die beslissing lijkt wat overhaast genomen. De huidige maatregelen van het kabinet lopen bijna af, wellicht volgen verdere versoepelingen, bijvoorbeeld ook onder druk van de cultuur- en evenementensector.

,,Op een gegeven moment moeten wij een beslissing nemen”, legde Krajicek uit. ,,Als we weer een soort televisiestudio van de baan willen maken, door die mooi uit te lichten, moeten we gaan voorbereiden. Bij Vrienden van Amstel Live hebben ze alles opgebouwd, en moesten ze alles een dag van tevoren weer afbreken. Voor ons was dit de enige keuze. Hopelijk wordt het dus twee keer en dan nooit meer.”

Quote Wij volgen hier de regels van de Nederland­se overheid, Djokovic heeft geen regels overschre­den, dus hij is welkom. Richard Krajicek

Omdat het er geen publiek komt, hanteert het toernooi net als vorig jaar een gehalveerde prijzenpot, volgens de richtlijnen van de ATP. ,,En net als vorig jaar zal ik alleen een pak dragen op de finaledag”, zei Krajicek. ,,Maar ik ben wel van plan iets meer in de zaal te komen om partijen te kijken.” Dat vond de toernooidirecteur vorig jaar moeilijk, hij zat vooral op zijn kantoor.

Verder maakte Krajicek bekend dat de Nederlanders Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor zoals verwacht een wildcard krijgen voor het hoofdtoernooi. Eerstgenoemde heeft die mogelijk niet nodig, in dat geval komt de vrijkaart weer vrij. Elf spelers uit de top twintig doen mee in Rotterdam, onder wie nummer 2 van de wereld Daniil Medvedev en tweevoudig winnaar Gael Monfils. In het rolstoeltoernooi is de bezetting sterker dan ooit, met negen spelers uit de mondiale top tien.

Met Novak Djokovic is de afgelopen dagen geen contact geweest, de boodschap blijft dat de Serviër altijd welkom is en dat ook weet. Krajicek: ,,Normaal gaat hij in februari skiën, om bij te komen van de Australian Open. Nu moet hij misschien alsnog bijkomen van dat toernooi. Maar wij volgen hier de regels van de Nederlandse overheid, Djokovic heeft geen regels overschreden, dus hij is welkom. Ik probeert er verder ook geen mening over te hebben, het staat iedereen vrij zich niet te laten vaccineren.”

Volledig scherm Djokovic deed in 2010 ook mee in Ahoy. © CHRISTOPHE KARABA

Vanochtend werd bekend gemaakt dat hoofdsponsor ABN Amro ook de komende drie jaar verbonden blijft aan het ATP-toernooi, dus tot en met 2025. Daarmee blijft de bank de langstzittende titelsponsor van de ATP Tour. Bovendien blijven toernooidirecteuren Krajicek en Esther Vergeer aan het evenement verbonden. Volgend jaar staat de vijftigste editie op het programma.

Bekijk hier onze sportvideo's: