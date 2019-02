Eerste finale voor Canadees talent Félix Auger-Aliassime

Op het Braziliaanse gravel rekende de 18-jarige Canadees af met de 15 jaar oudere Pablo Cuevas uit Uruguay, die het toernooi in 2016 won (6-3 3-6 6-3). Auger-Aliassime staat in de eindstrijd tegenover de Serviër Laslo Djere, die een vrije doortocht kreeg omdat zijn Sloveense tegenstander Aljaz Bedene zich geblesseerd afmeldde voor de halve finale.



De Canadese tiener staat op de drempel van de mondiale top 100. Auger-Aliassime wist zich vorig jaar al te kwalificeren voor het hoofdtoernooi van de US Open. Hij moest in New York in de eerste ronde tegen zijn iets oudere landgenoot Denis Shapovalov (19) opgeven omdat hij last kreeg van zijn hart. Auger-Aliassime won in 2016 de juniorentitel op de US Open.