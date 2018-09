Eerste grandslamfinale voor Osaka

11de halve finale op rij Djokovic kinderlijk eenvoudig naar laatste vier in New York

6 september Novak Djokovic heeft zich geplaatst voor de halve finales van de US Open. Hij versloeg de Australiër John Millman eenvoudig in drie sets: 6-3 6-4 6-4. Millman, die in de vorige ronde nog verrassend Roger Federer uitschakelde, had weinig in te brengen tegen het solide spel van Djokovic.