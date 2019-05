Eerste plek is geen utopie voor Bertens

Osaka herstelt zich knap in eerste ronde Roland Garros

28 mei Een daverende verrassing leek in de maak op Roland Garros, maar Naomi Osaka kon een pijnlijke uitschakeling in de eerste ronde voorkomen op het gravel in Parijs. De Japanse nummer 1 van de wereld won uiteindelijk in drie sets van de Slowaakse Anna Karolina Schmiedlova: 0-6, 7-6 (4), 6-1.