Einde carrière? Juan Martin del Potro niet in actie in Rio de Janeiro

Juan Martin del Potro maakt komende week niet zijn opwachting op het ATP-toernooi van Rio de Janeiro. De 33-jarige Argentijn keerde deze week na lang blessureleed terug in Buenos Aires. De voormalig nummer 3 van de wereld zei na de nederlaag al dat het wellicht zijn laatste wedstrijd was.

,,Of ik daar ook zal spelen, is nog niet beslist”, zei Del Potro over het toernooi van Rio. Het Braziliaanse graveltoernooi maakte de afmelding vrijdag bekend. ,,Het was altijd een droom om hem op ons toernooi te hebben en we kwamen heel dicht bij het laten uitkomen van die droom. We wensen je veel succes in de toekomst en weten dat de deuren van het Rio Open voor jou altijd open zullen staan.”

Del Potro kwam sinds juni 2019 niet meer in actie na een reeks knie-operaties. Dinsdag keerde hij terug in de Argentijnse hoofdstad, waar hij met 6-1 6-3 verloor van landgenoot Federico Delbonis. Del Potro werd in die wedstrijd bevangen door emoties. Hij werd aangemoedigd door duizenden uitzinnige fans.

In aanloop naar het toernooi van Buenos Aires had Del Potro aangekondigd dat de toernooien van Buenos Aires en Rio de Janeiro mogelijk de laatste twee evenementen zouden zijn waar hij in actie zou komen. ,,Het wordt meer een afscheid dan een terugkeer. Een spectaculaire comeback zit er nu niet meer in, vrees ik. Ik wil afscheid kunnen nemen op de baan, niet op een persconferentie”, liet de US Open-kampioen van 2009 een week geleden optekenen.

Bekijk hieronder hoe Juan Martin del Potro in tranen was bij zijn laatste partij.