Einde van sprookje? Wonderkind Coco Gauff gelooft van niet!

Het is er nog niet van gekomen. Want het is één groot gekkenhuis voor Gauff en haar familie. De Amerikaanse fietste met speels gemak door de kwalificaties. Haar droomloting voor het hoofdtoernooi kwam uit, ze versloeg haar idool Venus Williams, 24 jaar ouder dan zij. Magdalena Rybarikova was in de tweede ronde ook geen probleem. Tegen Polona Hercog leek het sprookje vrijdag te eindigen, de Sloveense leidde met 6-3 en 5-2. Maar de spanning sloeg toe, Hercog miste matchpoints en verspeelde de partij.