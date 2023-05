Elina Svitolina pakt eerste WTA-titel onder Raemon Sluiter, Russische tegenstander schudt geen hand

De Oekraïense tennisster Elina Svitolina heeft voor het eerst sinds het begin van de samenwerking met coach Raemon Sluiter een WTA-toernooi gewonnen. De 28-jarige Svitolina was in de eindstrijd in de Franse stad Straatsburg in 2 sets te sterk voor de Russin Anna Blinkova, de nummer 66 van de wereld.

Svitolina ging in maart de samenwerking aan met Sluiter, die in het verleden Kiki Bertens bijstond en naar de mondiale top tien loodste. Svitolina is mede door een bevalling teruggevallen op de wereldranglijst. Ze begon het toernooi in Straatsburg als de nummer 508 van de wereld. Ze stond ooit derde.

Dat ze haar tenniskwaliteiten niet is verloren, bewees ze vandaag in de finale. Ze brak haar Russische tegenstander 3 keer in de eerste set, goed voor een 6-2 setwinst. In de tweede set begon de Oekraïense ook met twee breaks en bouwde zo snel een 3-0 voorsprong. In het slot van de wedstrijd moest ze nog wat terrein weggeven, maar met 6-3 trok ze de set en zo de titel naar zich toe.

Na de wedstrijd werd er geen hand geschud tussen beide speelsters. Blinklova liep als eerste naar de umpire voor een hand, maar niet naar het net. Svitolina deed hetzelfde. Door de Russische invasie in Oekraïne was de finale beladen, maar behalve het niet schudden van de hand verliep het rustig.

Het graveltoernooi van Straatsburg is het laatste voorbereidingstoernooi in aanloop naar Roland Garros. Daar neemt Svitolina het volgende week in de openingsronde op tegen Martina Trevisan uit Italië.

Svitolina liet bij vlagen geniaal spel zien:

