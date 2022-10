Esther Vergeer droeg jarenlang het rolstoeltennis, Diede de Groot doet dat nu: ‘We sparren op een heel ander niveau’

Met video Carlos Alcaraz (19) wint US Open en volgt Lleyton Hewitt op als jongste nummer 1 van de wereld

Carlos Alcaraz heeft op de US Open zijn eerste grandslamtitel veroverd. De 19-jarige Spanjaard, als derde geplaatst in New York, versloeg de Noor Casper Ruud, de nummer 5 van de plaatsingslijst, in vier sets: 6-4 2-6 7-6 (1) 6-3.

12 september