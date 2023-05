met samenvatting Pijnlijke nederlaag Daniil Medvedev tegen landgenoot op masters­toer­nooi Madrid, Carlos Alcaraz wel door

Daniil Medvedev heeft op het masterstoernooi van Madrid verrassend naast een plek in de kwartfinales gegrepen. De nummer 3 van de wereld verloor in de achtste finales van zijn landgenoot Aslan Karatsev in twee sets: 7-6 (1) 6-4. Karatsev was in de tweede ronde ook al te sterk voor Botic van de Zandschulp.