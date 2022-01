Familie van ‘gefolterde’ Novak Djokovic haalt uit: ‘Zijn mensenrechten zijn hem afgenomen’

,,Ik ben blij en dankbaar dat de rechter de afwijzing van mijn visum heeft teruggedraaid. Ondanks alles wil ik hier blijven en meedoen aan de Australian Open. Daar blijf ik op gefocust. Ik ben hierheen gevlogen om te spelen op een van de belangrijkste evenementen die we hebben voor de geweldige fans", zo laat de Serviër weten op Twitter.



Hij voegt daaraan toe: ,,Voor nu kan ik niet meer zeggen, maar bedankt dat jullie me door dit alles hebben bijgestaan ​​en me hebben aangemoedigd om sterk te blijven.”'

Na een rechtszaak werd bepaal dat Djokovic toch mocht meedoen een de Australian Open. De rechtszaak ging afgelopen nacht tussen Djokovic en het ministerie van Binnenlandse Zaken, en draaide om de rechtmatigheid van het weigeren van een visum voor de Servische nummer 1 van de wereld. De douane heeft dat niet goed gedaan, oordeelde de rechtbank, Djokovic mocht snel het immigrantenhotel waarin hij al dagenlang vastzit verlaten.

Volgens zijn broer Djordje Djokovic, die samen met familieleden in Servië een persconferentie gaf, is zijn veelbesproken tennisbroer alweer in training gegaan. ,,Novak is vrij. Een paar minuten geleden heeft hij getraind op een tennisbaan. Hij is in de afgelopen jaren op verschillende manieren neergezet, maar hij heeft altijd de vrijheid in het maken van keuzes ondersteund.”

Volgens Djordje Djokovic waren het ook voor zijn familie heel zware dagen nadat de twintigvoudig grandslamkampioen vorige week woensdag op het vliegveld van Melbourne de toegang tot Australië was geweigerd. ,,Als familie was dit een zeer moeilijke zaak, we waren heel emotioneel over mijn broer. Het is heel lastig om Novak te verdedigen en tegelijkertijd niemand te beledigen. Wij vechten voor rechtvaardigheid en de rechtsstaat. We hebben er alles aan gedaan om de procedures te volgen en danken de rechter voor zijn serieuze onderzoek waarin elk feit is geanalyseerd.”

Volgens zijn moeder Dijana Djokovic heeft haar zoon zijn grootste overwinning behaald in zijn carrière. “Dit is een grotere triomf dan welk grandslam dan ook”, zei ze. ,,Hij heeft niets verkeerds gedaan, hij heeft geen Australische wetten overtreden. Maar hij is wel onderworpen aan intimidatie. Hij heeft gevochten tegen het systeem en tegen de regering, omdat hij het recht had om in Australië te zijn.”

Volledig scherm Vlnr: Oom Goran, moeder Dijana, vader Srdjan en broer Djordje Djokovic. © AFP

Volgens Dijana Djokovic is haar zoon ‘gefolterd’ in ‘dat zogenaamde hotel’, waarmee ze doelde op het complex van de Australische immigratiedienst waar haar zoon sinds donderdag werd vastgehouden. Vader Srdjan Djokovic betoogde dat zijn zoon tijdens zijn detentie geen toestemming had om contacten te onderhouden met vrienden, teamleden of advocaten. ,,Zijn mensenrechten zijn hem afgenomen.”

De familie weigerde vragen te beantwoorden over de positieve coronatest die Djokovic op 16 december volgens de ingediende visumdocumenten had afgeleverd. Daarna verscheen hij nog diverse keren in Servië in het openbaar. De familie Djokovic brak de persconferentie na een kritische vraag abrupt af en nam afscheid met een vaderlandslievend lied, dat arm in arm werd meegezongen.

Volgens Djokovic kreeg hij van de staat Victoria, waarin Melbourne ligt, een medische vrijstelling omdat hij recent het coronavirus heeft doorgemaakt. De Australische autoriteiten wilden hem desondanks het land uitzetten, omdat het bewijs zou ontbreken. De minister van Immigratie, Alex Hawke, kan de Serviër na zijn gewonnen rechtszaak op basis van zijn persoonlijke bevoegdheid alsnog het land uitzetten. Het is onduidelijk of Hawke daarvan gebruik gaat maken.