Fed Cup gaat Billie Jean King Cup heten

Haase: Veel pech voor Djokovic, maar de supervisor had geen keuze

7 september Robin Haase noemt de diskwalificatie van Novak Djokovic ongelukkig, maar wel terecht. ,,Het was nog een heel lange discussie met de supervisor, maar volgens mij had het heel snel bepaald kunnen worden", aldus de 33-jarige tennisser uit Den Haag. Djokovic raakte in zijn vierderondepartij van de US Open tegen Pablo Carreño Busta een lijnrechter, toen hij na gameverlies een bal weg sloeg.