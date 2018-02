Fed Cup-team na verlies Hogenkamp met 2-0 achter

Rus onderuit tegen Venus Williams in Fed Cup

10 februari De Amerikaanse tennisster Venus Williams heeft in haar duizendste wedstrijd als prof Nederland op een 1-0-achterstand gezet in de Fed Cup. De 37-jarige oudgediende won in twee sets van Arantxa Rus op het hardcourt van de Cellular Arena in Asheville (North Carolina): 6-1, 6-4.