Federer (39) volgende maand in Genève en op Roland Garros: ‘Ik kan niet wachten’

,,Hallo iedereen. Ik ben blij dat ik je kan laten weten dat ik in Genève en in Parijs van de partij zal zijn”, schreef Federer op Twitter. ,,Tot dan zal ik mijn tijd gebruiken om te trainen. Ik kan niet wachten om weer in Zwitserland te spelen.” Het graveltoernooi in Genève begint op 16 mei. Roland Garros wordt gehouden van 30 mei tot en met 13 juni. Federer kondigde eerder al aan dat hij begin mei wil deelnemen aan het graveltoernooi van Madrid, dat op 3 mei begint.



De twintigvoudig grandslamwinnaar veroverde in 2009 de titel op Roland Garros. Rafael Nadal was sinds 2005 liefst dertien keer de sterkste op Roland Garros. Naast Federer in 2009 wisten ook Stan Wawrinka (2015) en Novak Djokovic (2016) de afgelopen vijftien jaar nog te winnen in Parijs. Federer ontbrak in 2016, 2017 en 2018 ook al op Roland Garros. In 2019 verloor hij in de halve finale in drie sets van Nadal. De laatste grand slam die Federer won was de Australian Open in januari 2018.