Federer-beul Hurkacz treft Berrettini in halve finale Wimbledon

Roger Federer kan zijn negende Wimbledon-titel en 21ste Grand Slam vergeten. In de kwartfinale is hij uitgeschakeld door de Pool Hubert Hurkacz: 3-6, 6-7(4), 0-6. Hij treft Matteo Berrettini in de halve eindstrijd op vrijdag.

In de jacht op zijn 21ste grandslamtitel is de kwartfinale het eindstation voor Federer. Zijn 24-jarige opponent speelde de wedstrijd van zijn leven. Eerst knikkerde Hurkacz al Daniil Medvedev (nummer twee van de wereld) uit het toernooi en nu dus de achtvoudig winnaar van het grastoernooi in Londen.

De Pool reikte nooit verder dan de derde ronde op een grandslamtoernooi. In de 119 partijen die Federer (39 jaar oud) speelde kwam het nog nooit voor dat hij een set met 6-0 verloor op Wimbledon. Een unicum, dat iets zegt over de prestatie die Hurkacz leverde op het Centre Court.

In de eerste set zette hij de toon door met 3-6 te winnen. Federer richtte zich op, zoals hij wel vaker heeft gedaan, en zette een versnelling in. Federer kwam met 3-0 voor, maar toen haperde de motor en ontbrak de Zwitserse precisie waarom hij bekend staat. Hurkacz knokte zich terug en sleepte er een tiebreak uit, die hij naar zich toetrok: 6-7 (4). Daarmee deelde hij de genadeklap uit. Federer was zo verlamd geraakt dat het hem niet eens meer lukte een game binnen te halen. Hij verloor de derde set met 6-0, wat hem dus nog nooit was overkomen in Londen.

De kwartfinale, daar stond Federer voor de zevende keer op rij, is het eindstation geworden. Ergens is dat ook niet vreemd. Hij kende veel blessureleed, onderging vorig jaar twee knie-operaties, en stapte vrijwillig uit Roland Garros (Federer stond in de vierde ronde) om zich op Wimbledon voor te bereiden. Maar aan zijn droom om voor de negende keer te winnen op het heilige gras en om zijn 21ste grandslamtitel te pakken, is aan diggelen geslagen door de nummer 18 van de wereld. Novak Djokovic kan op gelijke hoogte komen met hem en Rafael Nadal, die ontbreekt op Wimbledon, als hij in Londen wint.

Volledig scherm © REUTERS

Berrettini

Matteo Berrettini is vrijdag de tegenstander van Hurkacz. Hij versloeg de Canadees Felix Auger-Aliassime in vier sets: 6-3 5-7 7-5 6-3. Daarmee is Berrettini de tweede Italiaan in de historie van Wimbledon die de halve finale bereikt.

De 24-jarige tennisser lag op koers om een voor de vierde keer op rij te winnen zonder setverlies, maar Auger-Alliasime stak daar in de tweede set een stokje voor met een sterke comeback. Maar de nummer 9 van de wereldranglijst liet zich daarna niet meer verrassen en stootte door tot zijn tweede halve finale van een grandslamtoernooi.

Volledig scherm © AFP