Federer boekt zestiende zege op rij in 2018

Haas neemt afscheid onder toeziend oog van Federer

7:47 De Duitse tennisser Tommy Haas heeft op het toernooi van Indian Wells officieel afscheid genomen van de sport. Hij hield een korte, maar emotionele speech nadat toernooifavoriet Roger Federer had afgerekend met de Zuid-Koreaan Hyeon Chung in de kwartfinales. De 39-jarige Haas is in Indian Wells een van de toernooidirecteuren.