Federer brengt liever tijd door met gezin en meldt zich af voor ATP-Cup

Stunt in Shenzhen Barty: Geef je Kiki een kans, dan straft ze dat af

29 oktober Met een stunt in Shenzhen deed reserve Kiki Bertens vanmiddag van zich spreken in de WTA Finals. Ze klopte de nummer één van de wereld Ashleigh Barty in drie sets (3-6, 6-3, 6-4) en die baalde daar flink van. ,,Dit is echt helemaal aan mezelf te wijten.”