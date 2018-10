Federer gaat in ‘zijn’ Basel op voor negende titel

Bertens grijpt na thriller tegen Svitolina naast histori­sche finale­plaats

13:39 Na 100 partijen is het seizoen van Kiki Bertens dan toch klaar. In de halve finale van de WTA Finals was Elina Svitolina nét iets te sterk. Het verschil werd bepaald in een paar punten: 5-7, 7-6 (5), 4-6.