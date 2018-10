Federer heeft moeite met Medvedev

Kerkhove te sterk voor Schoofs in Hongkong

9 oktober Lesley Kerkhove heeft het Nederlandse onderonsje in Hongkong met Bibiane Schoofs in haar voordeel beslecht. De Zeeuwse won in twee sets: 6-4 6-0. Beide speelsters waren via de kwalificaties doorgedrongen tot het hoofdschema in het WTA-toernooi.