Federer: ‘Ik snap het als de Spelen niet door kunnen gaan, maar geef de atleten duidelijkheid’

Roger Federer is van mening dat sporters die gaan deelnemen aan de Olympische Spelen duidelijkheid nodig hebben over het doorgaan van de Spelen. Volgens de Zwitserse tennisser, die zelf ook van de partij is in Tokio, heerst er nog veel onzekerheid.

,,Het is moeilijk, want we horen niet veel. Dat laat mij doen geloven dat de Spelen doorgaan, hoewel ik heb vernomen dat veel mensen in Tokio tegen de Spelen zijn”, zei Federer voor de camera van televisiezender Léman Bleu. ,,Ik zou graag willen deelnemen en een medaille pakken voor Zwitserland, dat zou me erg trots maken. Maar als het niet doorgaat door de situatie, dan ben ik de eerste die dat begrijpt. Maar wat ik denk is dat de atleten een beslissing nodig hebben: gaat het door of niet?”

Federer bekende dat hij reeds gevaccineerd is. ,,Ik ben blij dat ik me kon laten vaccineren met alle reizen die ik maak. Zelfs als ik in Zwitserland blijf, zijn er voordelen. Ik heb het ook voor anderen gedaan, want ik wil het coronavirus niet aan anderen geven. We zijn erg voorzichtig met de familie en onze vrienden.”

Federer keert komende week terug op de baan. Hij maakt zijn opwachting op het graveltoernooi van Genève. De 39-jarige Zwitser is als eerste geplaatst en heeft een bye in de openingsronde. In de tweede ronde treft hij de Australiër Jordan Thompson of Pablo Andujar uit Spanje. In 2008 pakte Federer in Peking samen met Stan Wawrinka olympisch goud in het dubbelspel.

De organisatie van de Spelen van Tokio heeft de afgelopen weken meermaals benadrukt dat de Spelen doorgang zullen vinden. Een groot deel van de Japanse bevolking is echter van mening dat de Spelen niet door moeten gaan vanwege de coronasituatie in de Japanse hoofdstad.