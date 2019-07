Federer in Wimbledon-finale op vrijwel alle fronten beter dan Djokovic

Finale Wimbledon Djokovic wint vijfde Wimbledon-ti­tel na epische finale

11:29 Voor de vijfde keer in zijn carrière nam Novak Djokovic lachend een hap van het heilige gras. De winnaar heeft altijd gelijk. Na een historische finale, die voor het eerst werd beslist na een tiebreak in de vijfde set en die de langste ooit werd, had hij vier sets lang het mindere van het spel tegen Roger Federer. Maar goed spelen op de belangrijke momenten is wat telt in tennis. Met zijn vijfde Wimbledon-titel komt Djokovic op zestien grand slams. En Federer zal nog heel wel wat nachten wakker liggen van twee verprutste tiebreaks en de twee gemiste matchpoints.