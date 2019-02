Federer: Liever nog een toernooizege dan aan kop van wereldranglijst

ATP Sofia Haase strandt in achtste finales in Bulgarije

7 februari Het is Robin Haase niet gelukt zich te plaatsen voor de kwartfinales van het ATP-toernooi in het Bulgaarse Sofia. Daniil Medvedev, de nummer zestien van de wereldranglijst, was in drie sets te sterk: 5-7, 6-2, 6-2.