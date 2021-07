Federer maakt korte metten met Gasquet in tweede ronde

Queen's Vijfvoudig kampioen Murray wint eerste graspartij in drie jaar

15 juni Andy Murray heeft zijn eerste enkelspelpartij op gras in bijna drie jaar in winst omgezet. De 34-jarige Schot was in de eerste ronde van het toernooi van Queen’s veel te sterk voor de Fransman Benoît Paire: 6-3 6-2. Murray had iets meer dan een uur nodig om de zege binnen te halen.