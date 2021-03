Federer meldt zich af voor Dubai na uitschakeling in Doha

SamenvattingRoger Federer heeft zich afgemeld voor het ATP-toernooi van Dubai en verkiest een trainingsperiode voor nog een toernooi. Dat deed hij na zijn uitschakeling, in Doha waar hij de kwartfinales bereikte tijdens zijn rentree. De ongeplaatste Nikoloz Basilasjvili bleek in drie sets te sterk voor de Zwitserse grootmeester: 6-3, 1-6, 5-7.

,,Het is geweldig om terug te zijn op de ATP Tour”, liet de twintigvoudig grandslamkampioen naderhand weten, die toegaf zich nog niet honderd procent fit te voelen. ,,Ik heb weer van elke speelminuut in Doha kunnen genieten. Maar ik heb besloten om terug in training te gaan. Daarom doe ik niet mee in Dubai.”

Federer onderging vorig jaar een knie-operatie en had lang nodig om te revalideren. Zijn laatste officiële partij speelde hij in januari 2020 bij de Australian Open. Hij verloor destijds in de halve finales in drie sets van Novak Djokovic. Gisteren was de langverwachte entree dan eindelijk daar. Hij rekende na bijna tweeënhalf uur af met de Brit Daniel Evans en plaatste zich voor de kwartfinales

Tegen zijn Georgische opponent kende Federer een voortvarende start in het warme Doha. Hij wist al in diens tweede servicegame de break te forceren en liep zelf geen kleerscheuren op, op weg naar de eerste setwinst. Vervolgens draaide Basilasjvili de rollen om in de tweede set. Slechts één game gaf de mondiale nummer 42 prijs tegen Federer, die vroeg een kans op de re-break verspeelde en daarna zijn krachten leek te sparen. Zodoende werd hij dus weer gedwongen tot het spelen van een beslissende derde set.



Daarin lieten beide spelers aanvankelijk geen steek vallen. Bij een 3-3 stand kwam daar verandering in toen Federer liefst drie breakkansen aan Basilasjvili liet, maar het lukte de Georgiër niet zijn tegenstander hier al op de rand van uitschakeling te zetten. Drie games later was het Federer zelf die de wedstrijd op matchpoint verzuimde af te maken, waarna Basilasjvili wel toe wist te slaan.



‘Ben de nederlaag al vergeten’

,,Ik ben nog niet 100 procent. Ik kan het voelen, ik kan het zien”, zei Federer na zijn nederlaag. ,,Ik ben nog in een opbouwfase en tevreden over hoe ik mij voelde op de baan. Ik ben blij dat ik twee wedstrijden achter elkaar heb kunnen spelen. Deze nederlaag is heel makkelijk te plaatsen. Ik ben hem al vergeten.”



Of Federer volgende week deelneemt aan het toernooi van Dubai, is nog niet zeker. ,,Mijn doel is om 100 procent te zijn als het grasseizoen begint”, aldus de achtvoudig winnaar van Wimbledon.

Nikoloz Basilasjvili.