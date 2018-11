Federer na setwinst bij laatste vier ATP Finals

Federer bij ATP Finals in twee sets te sterk voor Thiem

13 november Roger Federer heeft zich gerevancheerd voor zijn nederlaag tegen Kei Nishikori bij de start van de ATP Finals in de O2 Arena in Londen. Vanavond won de 37-jarige Zwitser in zijn tweede pouleduel in twee sets van de 25-jarige Oostenrijker Dominic Thiem: 6-2, 6-3.