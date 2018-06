Federer naar halve finale in Stuttgart

Federer had in beide games aan één break genoeg om de wedstrijd naar zich toe te trekken. De 36-jarige Zwitser kreeg bovendien pas in zijn allerlaatste game tegen de Argentijnse nummer 75 van de wereld een breakpoint tegen. Dat werkte hij weg en vervolgens serveerde hij de wedstrijd uit. In de halve finale treft Federer de winnaar van de partij tussen de als vierde geplaatste Australiër Nick Kyrgios en de als achtste geplaatste Spanjaard Feliciano Lopez. De Spanjaard was vorig jaar finalist in Stuttgart. De andere halve finale gaat tussen de Franse titelverdediger Lucas Pouille en de Canadees Milos Raonic.

De Zwitser verzekerde zich in februari in Rotterdam na ruim vijf jaar van een terugkeer als nummer 1 van de wereldranglijst, nadat hij een maand eerder zijn titel op de Australian Open had geprolongeerd. 'King Roger' werd daarmee de oudste nummer 1 ooit. Hij raakte de koppositie een maand later kwijt toen hij in Miami in de tweede ronde werd uitgeschakeld door de Australische qualifier Thanasi Kokkinakis. In mei was Federer kortstondig en zonder te spelen weer even de nummer 1, omdat Rafael Nadal in Madrid in de kwartfinale verloor van Dominic Thiem. Nadal pakte die positie een week later weer terug.