Federer - Nadal in Kaapstad voor goede doel

"Roger en ik hebben zoveel magische momenten op en buiten de baan meegemaakt. Met hem naar Kaapstad reizen en spelen voor het welzijn van kinderen, daar ben ik erg enthousiast over", zei Nadal over het initiatief. "Het wordt mijn eerste bezoek aan die omgeving en om dan Roger als gids te hebben, zal erg leuk worden."



De opbrengst komt ten goede aan de Roger Federer Foundation. "We delen niet alleen de liefde voor tennis, maar ook voor het goede doel om kinderen een betere start te geven in het onderwijs en in het leven", aldus Federer. "Het zal een 'once-in-a-lifetime-moment' zijn voor mijn familie en mij."



In het stadion in Kaapstad speelde Oranje tijdens het WK van 2010 tegen Kameroen en Uruguay.