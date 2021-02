Federer, Nadal of Djokovic? Dit zeggen de cijfers over de grootste tennisser ooit

Door Rik Spekenbrink



Met Novak Djokovic, Roger Federer en Rafael Nadal alle drie nog actief op de tour, valt de definitieve balans voorlopig niet op te maken. Het is ook niet uitgesloten dat we over vijftig jaar nog steeds mijmeren over het unieke tijdperk van de grote drie, en wie nu de Greatest Of All Time is. Want zaken als esthetiek, importantie voor de sport, nalatenschap en charisma laten zich moeilijk meten. Maar tennis is ook een sport die barst van de cijfers. Na de Australian Open is dit de tussenstand aan de hand van negen feitelijke criteria.