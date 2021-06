Federer overleeft eerste ronde Wimbledon na opgave Mannarino

De 39-jarige Zwitser had het bepaald niet makkelijk in zijn eerste partij op het ‘heilige’ gras. Hij won wel de eerste set met 6-4, maar daarna begon Mannarino het spel te dicteren. De nummer 41 van de wereld trok de tweede set in de tiebreak naar zich toe (7-6) en pakte ook de derde set met 6-3.

Federer richtte zich in het vierde bedrijf weer op en bij een 4-2-voorsprong ging het mis bij Mannarino. Hij verstapte zich, ging onderuit en raakte geblesseerd. Voor Federer was het daarna een kwestie van de set uitspelen (6-2). ,,Het is verschrikkelijk. Eén slag kan de uitkomst van een wedstrijd bepalen”, zei Federer na afloop over de pech bij zijn tegenstander. ,,Zo wil je niet winnen, maar zo gaat het soms. Natuurlijk ben ik blij dat ik nog een kans krijg op een nieuwe wedstrijd. Het was uiteindelijk een mooi gevecht. Ik had het hier naar mijn zin.”