Federer overleeft zeven matchpoints in thriller tegen Sandgren

,,Deze overwinning heb ik niet verdiend”, haastte Roger Federer zich te verontschuldigen. Hij staat donderdag voor de vijftiende keer in de halve finale van de Australian Open, maar wist dondersgoed dat hij eigenlijk op een Zwitserse piste had moeten staan. ,,Ik heb ongelooflijke mazzel gehad.”



Tennys Sandgren, de Amerikaanse nummer 100 van de wereld, moet wellicht de rest van zijn carrière leven met het idee dat hij een gouden kans om één keer van de grote Federer te winnen vakkundig om zeep heeft geholpen.

Federer, geblesseerd en met zijn hoofd al op skivakantie, liet drie sets lang alleen maar slappe ballen van zijn racket komen. De man die in 1511 partijen nooit heeft opgegeven deed dat ook nu niet, maar het was wachten op de genadeklap. Zeven keer kwam Sandgren op matchpoint in de vierde set. ,,Ik gaf Tennys de kans mij in stijl naar huis te sturen. Maar dat deed hij niet.”

Zes keer maakte Sandgren zelf de fout, toen hij één keer zelf mocht serveren won Federer op het punt op eigen kracht. Hij won de tiebreak van de vierde set, liet zich nogmaals behandelen en begon haast herboren aan de beslissende set. Sandgren, logischerwijs gefrustreerd, wist dat zijn kansen waren verkeken: 6-3, 2-6, 2-6, 7-6, 6-3 voor de 38-jarige Federer.

Quote Iedereen kon nu wel zien dat ik ergens last van had. Roger Federer Het was de tweede keer dit toernooi dat de Zwitser ontsnapte. Tegen John Millman stond hij in de derde ronde in de ‘match tiebreak’ van de vijfde set met 8-4 achter, maar de Australiër faalde ook en verloor zes punten op rij. ,,Je moet soms wat geluk hebben. Ik heb in mijn carrière een aantal partijen op deze manier gewonnen, maar ook verloren. Fijn dat het weer in balans is”, doelde Federer ongetwijfeld op het pijnlijke verlies in de laatste Wimbledon-finale tegen Novak Djokovic.

Hij was in de interviews na afloop weer zijn ontspannen zelf, maar wat was Federer in grote delen van de partij onherkenbaar geweest. Het deed pijn aan de ogen, al die missers, het trage bewegen, het afraffelen van de punten. Federer kreeg een vrij zeldzame waarschuwing voor schelden en ging verhaal halen bij de lijnrechter die hem had verklikt. Meteen daarna onderging hij een medische timeout, ook al vrij uniek. ,,Ik hou niet van de fysio op de baan, het is een teken van zwakte”, legde Federer nog maar eens uit. ,,Maar goed, iedereen kon nu wel zien dat ik ergens last van had.” Hij noemde eerst de lies en bovenbeen als pijnpunten, later ook zijn hamstring en heup. ,,Maar ik voelde dat het geen blessure is die ik kon verergeren en me dan weken of maanden zou kosten. Het was alleen stijf en stram.”

Het geloof in een wonder hield hem op de been. ,,Je weet nooit wat er bij de tegenstander speelt, in zijn hoofd of lijf. Maar ik kon niet meer doen dan hopen dat hij me in leven hield. Na die vierde set viel de druk eraf en voelde ik me weer wat beter.”

Maar richting de halve finale, zijn 46ste op een grand slam, is duidelijk dat Federer niet fris en fruitig is. En dan wacht Novak Djokovic of Milos Raonic. ,,Ik heb nu rust tot donderdagavond, dan voel ik me vast beter. En ik heb nu geen verwachtingen meer, ik had al op de ski’s moeten staan. Nu ik er nog ben, kan ik maar beter ook het beste van maken.”

