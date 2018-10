Federer pakt negende titel in thuisland en 99ste in totaal

De winst in Basel is alweer de 99ste ATP-titel voor Roger Federer. Daarmee staat hij er slechts tien achter de ultieme recordhouder: Jimmy Connors (109). Die 99ste titel kreeg de Zwitser niet cadeau.



Copil had eerder in het toernooi Marin Cilic en Alexander Zverev verrast. Hij speelde een week geleden nog in het kwalificatietoernooi. Federer had het ook lastig en stond in beide sets een break achter: in de eerste set met 3-1 en in de tweede zelfs met 4-1. In de laatste game moest hij nog een breakpoint wegserveren alvorens de fans in de uitverkochte St. Jakobshalle mochten applaudisseren. Een game eerder speelde Hawk-eye Copil parten: twee keer stopte hij de rally omdat hij meende dat een bal van Federer uit was, twee keer kreeg hij geen gelijk.