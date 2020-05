Federer passeert Messi als best betaalde sporter ter wereld

Kvitova de beste op 'corona­proof' toernooi in Praag

7:46 Petra Kvitova heeft ook in de coronatijd een toernooizege kunnen toevoegen aan haar erelijst. De 30-jarige Kvitova, tweevoudig winnares van Wimbledon, was voor lege tribunes de beste op een toernooi in Praag. De Tsjechische tennisbond had het evenement opgezet speciaal voor spelers uit eigen land.