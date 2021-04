Federer slaat masterstoernooi Rome over

Kiki Bertens: ‘Niets leukers dan om de punten spelen’

9 april ,,Er is – dat zullen veel anderen met me eens zijn – ook voor een recreant natuurlijk niets leukers dan om de punten te spelen, al is het maar een paar games tijdens het vrij spelen. Gelukkig kon dat de afgelopen tijd redelijk doorgaan. Oké, je had geen officiële wedstrijden, maar onderlinge partijtjes konden wel.