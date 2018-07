Federer slaat Toronto even over

Cecchinato behaalt in Umag tweede toernooize­ge

22 juli Marco Cecchinato heeft voor de tweede maal in zijn tennisloopbaan een toernooi uit de ATP Tour gewonnen. De 25-jarige Italiaan deed dat zondag in Umag in Kroatië, waar hij in de finale de Argentijn Guido Pella in twee sets aan de kant zette: 6-2 7-6 (4).