Federer te sterk voor Serena Williams in uniek kampioensduel

Federer en Williams hadden eerder beide hun enkelpartijen gewonnen, al had Williams daarvoor een lange driesetter nodig (4-6 6-4 6-3). De dubbelpartij waar de twee tennisgrootheden voor het eerst in hun carrière tegenover elkaar stonden, moest in een volgepakte arena de beslissing brengen. Zwitserland, dat de titel in de Hopman Cup verdedigt, was in de dubbel net iets sterker.



De twee tennissers hebben samen 43 grandslamoverwinningen op hun naam staan. De Zwitser won er twintig, Williams zelfs 23.