Federer tempert verwachtingen: Afgelopen seizoen was niet normaal

Superjaar van Ostapenko bekroond in Letland

22 december Het sublieme jaar van tennisster Jelena Ostapenko heeft een bekroning gekregen in haar geboorteland Letland. De twintigjarige winnares van Roland Garros is voor het eerst in haar carrière gekozen tot sportvrouw van het jaar in haar land. Ze kreeg de bijbehorende prijs uitgereikt op een gala in Riga.