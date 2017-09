Federer vergroot voorsprong Team Europa in Laver Cup

Hogenkamp in Seoul naar eerste hal­ve­fi­na­le­plaats in loopbaan

22 september Richel Hogenkamp heeft voor het eerst in haar carrière een halve finale behaald bij een WTA-toernooi. De tennisster uit Doetinchem versloeg vandaag in Seoul de Australische Priscilla Hon in twee sets: 6-3, 6-4. De partij duurde nog geen vijf kwartier.