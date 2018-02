Federer wil veel slapen in Rotterdam en weer nummer 1 worden

Veel slapen moet kunnen lukken, nu zijn vier kinderen met hun moeder Mirka thuis zijn gebleven in Bazel. ,,Ik slaap hier alleen, wat minder is, maar dat komt de nachtrust natuurlijk wel ten goede’’, aldus de Zwitser bij zijn eerste persconferentie bij het ABN AMRO World Tennis Tournament. ,,Dat de kids er niet bij zijn, daar probeer ik hier zeker gebruik van te maken.’’



En over dat andere, de koppositie (voor hem voor het eerst in 5,5 jaar), daar wil hij niet te veel over dagdromen. ,,Ik heb een beetje vooruitgekeken in het speelschema, maar niet te veel. Ik ben er nog lang niet, deze week. Je moet niet te veel dromen.’’



Federer was zelf ook verrast door zijn plotselinge kans op de nummer 1-positie, die zich openbaarde na zijn zege bij de Australian Open, vorige maand. ,,Ik had eigenlijk gedacht in februari thuis te zijn en de bergen in te gaan. Ik had niet verwacht te winnen in Melbourne. Maar nu zijn alle opties open. Het zou andermaal een wonderlijk avontuur zijn als ik nog eens nummer 1 kan worden, een grote verrassing.

,,Ik heb voor Rotterdam gekozen, omdat ik graag indoor speel en omdat ik het er altijd naar mijn zin heb. Ik heb hele mooie herinneringen hier. En het is alleen maar nog mooier geworden. Het stadion is groter en geweldig opgeknapt. Ik ben echt blij dat ik weer deel mag uitmaken van dit toernooi.’’

Federer, die zich vorige week bij toernooidirecteur Richard Krajicek meldde met het verzoek deel te kunnen nemen, moet daarvoor de halve finales halen op het ABN AMRO World Tennis Tournament. De weg er naartoe begint woensdag met een partij tegen de Belg Ruben Bemelmans. ,,Mijn team en ik genieten van deze uitdaging. We gaan ervoor.''

Meer dan vijf jaar geleden

Federer was voor het laatst in november 2012 de aanvoerder van de wereldranglijst. Het was het jaar waarin hij voor de zevende keer Wimbledon had gewonnen waarna het vierenhalf jaar zou duren voordat hij nog eens een grandslam won: de Australian Open van 2017. Met Wimbledon in 2017 en onlangs de titelprolongatie in Melbourne staat de teller op twintig grandslamtitels. ,,Had me anderhalf jaar geleden gevraagd of dit mogelijk was en ik had gezegd: dat gaat niet gebeuren. Ik had lang geen grandslam mee gewonnen. Andy (Murray) en Novak (Djokovic) waren top en ik zag Rafael (Nadal) ook wel terugkomen op niveau. Eentje oké, maar dit had ik niet verwacht.''

Zondagavond arriveerde hij in Rotterdam. Zonder zijn gezin: ,,Daarom speel ik pas woensdag, kon ik nog een dag langer thuis zijn.'' Met goede herinneringen: ,,Marseille en Rotterdam gaven me in 1999 de kans om door te breken. Ik bereikte twee keer de kwartfinale en een ranking waarmee ik verder kon. Ik ben blij om hier na 2013 weer terug te zijn. De hal is ook enorm verbeterd, het oogt fris.''