Finale in New York gaat tussen Edmund en Seppi

Naar halve finale Bertens met moeite langs Potapova (18) in Sint-Petersburg

14 februari Kiki Bertens heeft met moeite de halve finales van het tennistoernooi in Sint-Petersburg bereikt. De titelverdedigster in de tweede stad van Rusland had het vooral moeilijk in de tweede set tegen de Russische Anastasia Potapova: 6-4, 7-6 (7).