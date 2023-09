Finale US Open: wat weet jij van Novak Djokovic?

met video Novak Djokovic wint na twee jaar ‘verbanning’ bij rentree in Verenigde Staten: ‘Goed om hier terug te zijn’

Novak Djokovic heeft bij zijn langverwachte rentree in het enkelspel op Amerikaanse bodem gewonnen van de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina. De 36-jarige Serviër trok op het masterstoernooi van Cincinnati de eerste set naar zich toe (6-4), waarna de nummer 23 van de wereld moest opgeven. Djokovic had dinsdag in de staat Ohio al een wedstrijd in het dubbelspel verloren.