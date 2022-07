Finale Wimbledon: wat weet jij van het toernooi?

Met video Novak Djokovic ontsnapt op Wimbledon na indrukwek­ken­de comeback tegen Jannik Sinner

Na een indrukwekkende comeback tegen Jannik Sinner heeft Novak Djokovic zijn droom op een 21ste Grand Slam-titel levend gehouden. De pas 20-jarige Italiaan leidde in de kwartfinale van Wimbledon met 2-0 in sets, maar kon zijn stunt tegen de nummer één van de plaatsingslijst niet vervolmaken. Djokovic herstelde zich, won drie sets op rij en behaalde voor de 11de keer in Londen de halve finales: 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2.

