Finals-concurrente Bertens voorkomt uitschakeling ternauwernood

Bencic maakte in de derde set een 3-0-achterstand ongedaan. Dat zag ook Bertens, die met haar tijdelijke coach Elise Tamaëla op de tribune zat.



Bertens staat op de jaarranglijst op de negende plaats, Bencic staat een plekje lager. Alleen de beste acht tennissters mogen naar de Finals, later dit jaar in het Chinese Shenzhen. Het is twijfelachtig of de nummer 8 van de jaarranking, Serena Williams, in actie wil komen in Shenzhen. De Amerikaanse speelde sinds de US Open geen partij meer.