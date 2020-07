Financiële zorgen Becker nemen toe: nieuwe claim van bijna 40 miljoen euro

Haas kan bij comeback niet stunten tegen Thiem

18 juli Het is tennisser Tommy Haas bij zijn comeback op het demonstratietoernooi in Berlijn niet gelukt om de finale te bereiken. De voormalige nummer 2 van de wereld had eerder in de week op het hardcourt in een hal op voormalig vliegveld Tempelhof in de Duitse hoofdstad Jan-Lennard Struff verslagen met 7-6 7-6. Tegen de huidige nummer 3 van de wereld, de Oostenrijker Dominic Thiem, kon Haas niet opnieuw stunten. Hij verloor met 7-6 (4) 6-3.