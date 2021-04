Fognini gediskwalificeerd na beledigingen: ‘Dit is belachelijk’

Andreescu krabbelt weer op en plaatst zich voor finale in Miami

2 april De Canadese tennisster Bianca Andreescu heeft voor het eerst sinds de door haar gewonnen US Open van 2019 weer de finale bereikt op een WTA-toernooi. De 20-jarige Andreescu plaatste zich voor de eindstrijd in Miami door de Griekse Maria Sakkari in een lange en hoogstaande partij in drie sets te verslaan: 7-6 (7), 3-6, 7-6 (4).