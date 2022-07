Fraaie zegereeks ten einde voor Lesley Pattinama-Kerkhove na verloren finale

Wimbledon vraagt spelers zuiniger te doen met gratis eten nadat coach 27 potjes yoghurt in één keer haalt

Of ze niet wat ‘bedachtzamer’ kunnen zijn met het bedrag dat ze dagelijks krijgen om eten en drinken te kopen op de All England Club. Die mail kregen de spelers op Wimbledon nadat een coach - van wie de naam niet bekend is gemaakt - 27 potjes probiotische yoghurt in één keer had gekocht.

6 juli