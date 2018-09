Frankrijk en Kroatië op koers voor nieuwe finale

Davis Cup-duel Canada-Nederland is potje om niets

13 september Het Nederlandse Davis Cup-team bereidt zich in Toronto voor op het duel met Canada. Normaal gesproken zou de ploeg van captain Paul Haarhuis spelen om een plek in de wereldgroep, maar omdat het aloude landentoernooi in 2019 op de schop gaat, is het potje nu van veel minder belang.