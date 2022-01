Franse minister van Sport: ‘Novak Djokovic welkom op Roland Garros’

Echtgenote Novak Djokovic: de enige regel is liefde

De vrouw van tennisser Novak Djokovic, die momenteel vastzit in een quarantainehotel in Melbourne, heeft op Twitter haar ongenoegen geuit over de handelswijze van de Australische regering. ‘De enige regel is liefde’, schrijft Jelena Djokovic, verwijzend naar een uitspraak van de Australische premier Scott Morrison, die donderdag zei voor de nummer 1 van de wereld geen uitzondering te willen maken. ,,Regels zijn regels”, stelde Morrison.

