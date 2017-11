Franse tennissers na 13 jaar weer op eerste plek

Roger Federer ontvangt eredoctoraat

24 november Roger Federer heeft het eredoctoraat ontvangen van de universiteit van Basel. ,,Een enorme eer'', reageerde het 36-jarige tennisicoon in een videoboodschap. ,,Als jonge tennisser is het nooit een doel geweest deze titel te verkrijgen, maar het is me gelukt en ik ben er heel blij mee.''