Fransen aan de leiding in finale Davis Cup

Schoofs snel klaar bij rentree op WTA-toernooi

22 november Bibiane Schoofs is in de eerste ronde van het enkelspel van het WTA-toernooi in Mumbai uitgeschakeld. De tennisster moest in India haar meerdere erkennen in de als vijfde geplaatste Britse Naomi Broady. Het werd 3-6 6-0 2-6.